Новости. Жилье моё. Kirde Noored и Фестиваль движения. "Местное время" в 8:30.

Открытие пешеходного пограничного перехода Нарва-2 опять откладывается из-за бюрократических проволочек со стороны Российской Федерации. Два острова на Нарвском водохранилище могут получить наименования в честь работника Кренгольмской мануфактуры. 51 нарвский гимназист в этом году заканчивает школу с медалью.

В этом выпуске рубрики "Жилье моё" речь пойдет о действиях председателя КТ или правления, когда между жильцами возникают споры о смене, например, поставщика интернета.

Нарва, Вайвара, Силламяэ и Нарва-Йыесуу уже полгода участвуют в программе Kirde Noored, поддерживающей молодежную работу. В рамках проекта 26 мая в Нарве пройдет фестиваль движения с мастер-классами по модным трендам физической культуры.

Ведущий – Михаил Комашко.