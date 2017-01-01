1 января на волнах Радио 4 – музыкальные и развлекательные передачи, которые обязательно настроят вас на нужный лад и позволят начать 2017 год с правильного настроения и ясных мыслей.
Праздничное шоу в прямом эфире: поздравления, розыгрыши призов, включения из разных точек Таллинна, Эстонии и мира, музыка и многое другое.
Праздничная программа 26 декабря: то, что вы еще никогда не слышали.
Глава редакции иновещания Куста Рейнсоо о 70-х – времени, когда к СМИ было приковано особое внимание. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
Малая Литва: неповторимый климат, кулинарные и культурные традиции. “Литовские каникулы” в 13:05.
Юри Аррак. 80 лет – 90 выставок. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.
Очередь на границе. Медицинские услуги. Реформа трудозанятости в действии. “Местное время” в 8:30.
Передача для любителей классической музыки. "Студия классической музыки" – в 21:05.
Толерантность и дети. Как избавиться от елки? Отпуск: цены за отдых. Киностудии MEKSvideo – 20 лет. Музыкальный спектакль в Кадриорге. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
Меэлис Кубитс. Золотая медаль Министерства культуры Армении. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.
Усадьба Senosios. Роландас Борткунас об этноархитектуре и литовском архитектурном наследии. “Литовские каникулы” в 13:05.
Убийство посла РФ в Турции. Дональд Трамп подтвердил свое право занимать пост президента США.
С 1 сентября на Радио 4 – осенняя сетка вещания. Новые передачи и рубрики, прямые трансляции, репортажи и еще больше музыки и новостей.