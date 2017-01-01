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 Теперь радио можно и увидеть! Видеотрансляция прямого эфира. Добро пожаловать в студию!

Праздничная программа

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Начать новый год с воскресенья – хороший знак!
01.01.2017

1 января на волнах Радио 4 – музыкальные и развлекательные передачи, которые обязательно настроят вас на нужный лад и позволят начать 2017 год с правильного настроения и ясных мыслей.

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Новый год? Новее не бывает!
31.12.2016

Праздничное шоу в прямом эфире: поздравления, розыгрыши призов, включения из разных точек Таллинна, Эстонии и мира, музыка и многое другое.

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Рождественская программа на Радио 4 (1)
26.12.2016

Праздничная программа 26 декабря: то, что вы еще никогда не слышали.

Свежие передачи

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Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Cегодня 04.01.2017

Глава редакции иновещания Куста Рейнсоо о 70-х – времени, когда к СМИ было приковано особое внимание. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

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Литовские каникулы
Cегодня 04.01.2017

Малая Литва: неповторимый климат, кулинарные и культурные традиции. “Литовские каникулы” в 13:05.

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Завтра начинается сегодня
Cегодня 04.01.2017

Юри Аррак. 80 лет – 90 выставок. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.

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Местное время
Cегодня 04.01.2017

Очередь на границе. Медицинские услуги. Реформа трудозанятости в действии. “Местное время” в 8:30.

Скоро

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Студия классической музыки
Cегодня 04.01.2017

Передача для любителей классической музыки. "Студия классической музыки" – в 21:05.

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Утро доброе!
Завтра 05.01.2017

Толерантность и дети. Как избавиться от елки? Отпуск: цены за отдых. Киностудии MEKSvideo – 20 лет. Музыкальный спектакль в Кадриорге. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

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Завтра начинается сегодня
Завтра 05.01.2017

Меэлис Кубитс. Золотая медаль Министерства культуры Армении. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.

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Литовские каникулы
Завтра 05.01.2017

Усадьба Senosios. Роландас Борткунас об этноархитектуре и литовском архитектурном наследии. “Литовские каникулы” в 13:05.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ

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Наблюдатель

Убийство посла РФ в Турции. Дональд Трамп подтвердил свое право занимать пост президента США.

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РАДИО 4: ОСЕНЬ

С 1 сентября на Радио 4 – осенняя сетка вещания. Новые передачи и рубрики, прямые трансляции, репортажи и еще больше музыки и новостей.

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