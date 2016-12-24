“В сорок лет жизнь только начинается” – кто из нас не помнит эту фразу из любимого кинофильма? Звучит обнадеживающе, но ведь в жизни не так все просто. Продолжать жить как раньше или поменять все? Бросить семью и уехать или наконец вступить в брак?

Скорее всего конкретных ответов мы дать не сможем, но поговорим и подумаем вместе с бизнес-консультантом Виктором Тамбергом о том, как жить после сорока.

Ведущая – Варвара Сергеева.