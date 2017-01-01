Жизнь прекрасна и удивительна!

Если держать глаза широко открытыми, а нос по ветру, то можно обнаружить вокруг много удивительного и по-настоящему прекрасного! Главное – верить в то, что наш мир – самый лучший из миров. Об этом знают, например, спортсмены, психолог и специалист по ароматам. Они расскажут, с каких обещаний стоит начать новый 2017 год и как уже с первых дней сделать его хорошим и благополучным?

Ведущая – Екатерина Зонова.