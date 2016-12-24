Жили-были...

Рождественские праздники невозможно представить без сладостей – конфеты, шоколад и пряное печенье приносят радость взрослым и детям. О вкусах детства, о том, как отмечали рождество в советское время, о секретах изготовления самых вкусных конфет расскажет Велло Коосма. Несколько десятков лет назад Велло Коосма начал работать на шоколадной фабрике Калев, в 1991 году он открыл магазин сладостей при фабрике, а с 2002 он занимается и изготовлением конфет вручную.

Ведущая передачи – Нелли Привалова.