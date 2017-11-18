Ведущий Илья Сунделевич и участники передачи – журналисты Анвар Самост и Эльконд Либман – обсуждают наиболее примечательные события уходящей недели. "Здесь и сейчас" в 11:05.

Опубликованный отчет расследования прокуратурой дела "Сильверейт" оставляет сомнения в непричастности нынешнего председателя партии Реформ Ханно Певкура в сомнительном финансировании партийной кассы. Где проходят границы персональной ответственности?

Какой ущерб государственному бюджету может нанести продолжающийся рост акциза на алкоголь и как спор между партиями может повлиять на "здоровье" правящей коалиции.

Эстония и Исландия – во главе мирового рейтинга свободы в интернете.