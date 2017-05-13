Здесь и сейчас
Консервативная народная партия хочет лишить живущих в Эстонии людей без гражданства и граждан России права голоса на муниципальных выборах. "Здесь и сейчас" в 11:05.
Журналисты Эльконд Либман ("Деловые ведомости"), Андрес Реймер ("Postimees") и ведущий Ильдар Низаметдинов обсудят примечательные новости недели, в том числе предложение Консервативной народной партии лишить живущих в Эстонии людей без гражданства и граждан России права голоса на муниципальных выборах.
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