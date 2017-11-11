Здесь и сейчас
Как кандидат в мэры Тарту стал вице-мэром Таллинна. Как утвержденные должности в Таллиннском горсобрании могут повлиять на "большую" политику. Что Ханно Певкур думает о "русском вопросе". "Здесь и сейчас" в 11:05.
Ведущий Илья Сунделевич и участники передачи – журналисты Андрес Реймер и Павел Иванов – обсуждают наиболее примечательные события уходящей недели:
Как кандидат в мэры Тарту от ИРЛ Айвар Риййсалу стал вице-мэром Таллинна. Каким образом утвержденные должности в Таллиннском городском собрании могут повлиять на "большую" политику. И что думает о "русском вопросе" председатель партии Реформ Ханно Певкур.
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