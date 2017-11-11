Как кандидат в мэры Тарту стал вице-мэром Таллинна. Как утвержденные должности в Таллиннском горсобрании могут повлиять на "большую" политику. Что Ханно Певкур думает о "русском вопросе". "Здесь и сейчас" в 11:05.