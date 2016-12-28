Завтра начинается сегодня

Актриса Лидия Головатая работает в Русском театре почти полвека. За это время сыграны десятки и десятки самых разноплановых ролей. В феврале 2016 года в преддверии Дня независимости Эстонии президент Тоомас Хендрик Ильвес наградил Лидию Сергеевну орденом Белой звезды IV степени.

В 1966 году она окончила Киевский государственный институт театрального искусства, а с 1968 года и по сей день – в Русском театре Эстонии. Слушатели Радио 4 хорошо знают Лидию Головатую по циклу “Продолжение следует”, а также другим передачам. Сегодня с ней беседует Нелли Привалова.