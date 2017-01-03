Завтра начинается сегодня

Гребец Андрей Ямся (34) не обделен наградами. Он трехкратный чемпион Европы, трижды занимал третье место на Чемпионате мира. Но до сих пор главную свою медаль он завоевал в ушедшем году, когда в составе “четверки” стал “бронзовым” призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

О гребле и не только с Андреем Ямсей беседует Андриан Череменин.