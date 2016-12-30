Завтра начинается сегодня

В этом выпуске передачи Ирина Сацута познакомит слушателей с героиней, которая стала в уходящем году лучшим учителем Таллинна по начальным классам. Учитель Ласнамяэской основной школы Марина Копрова рассказала, чем современная методика обучения отличается от той, что существовала 30 лет назад и ответила на главный вопрос – за что ей был присужден титул учителя года по начальным классам.