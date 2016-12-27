Завтра начинается сегодня

Сегодня у нас в гостях – Рита Горушкина, председатель Таллиннского общества инваспорта, человек с тяжелой степенью инвалидности. Хоть Рита и ведет активный образ жизни, помогая другим инвалидам, но невооруженным глазом видно – каждый шаг дается очень непросто.

4 декабря 2016 года она получила из рук Президента Эстонии Керсти Кальюлайд почетный знак волонтера года.

Рита Горушкина рассказывает в передаче о делах и заботах организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

Ведущая – Ольга Шубин.