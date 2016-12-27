Завтра начинается сегодня
Председатель Таллиннского общества инваспорта Рита Горушкина. Почетный знак волонтера 2016 года. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.
Сегодня у нас в гостях – Рита Горушкина, председатель Таллиннского общества инваспорта, человек с тяжелой степенью инвалидности. Хоть Рита и ведет активный образ жизни, помогая другим инвалидам, но невооруженным глазом видно – каждый шаг дается очень непросто.
4 декабря 2016 года она получила из рук Президента Эстонии Керсти Кальюлайд почетный знак волонтера года.
Рита Горушкина рассказывает в передаче о делах и заботах организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями.
Ведущая – Ольга Шубин.
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