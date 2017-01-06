Завтра начинается сегодня

Главный герой этого выпуска – Энн Вескимяги. Мы поговорим о прошедших выборах президента Эстонии и о демографической политике государства.

Почему до сих пор нет пограничного договора с Россией, и за что Вескимяги был награжден в России орденом Дружбы?

Как детище Вескимяги "Standard" превратилось в самое успешное отечественное предприятие по внутреннему оформлению номеров самых дорогих гостиниц по всему миру?

Эти вопросы будет задавать Илья Бань.