Завтра начинается сегодня
Энн Вескимяги. Орден Дружбы РФ. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.
Главный герой этого выпуска – Энн Вескимяги. Мы поговорим о прошедших выборах президента Эстонии и о демографической политике государства.
Почему до сих пор нет пограничного договора с Россией, и за что Вескимяги был награжден в России орденом Дружбы?
Как детище Вескимяги "Standard" превратилось в самое успешное отечественное предприятие по внутреннему оформлению номеров самых дорогих гостиниц по всему миру?
Эти вопросы будет задавать Илья Бань.
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