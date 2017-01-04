Завтра начинается сегодня

Выдающемуся эстонскому художнику Юри Арраку в октябре 2016 года исполнилось 80 лет. И тогда в Таллинне состоялись сразу две его персональные выставки, а всего было их на протяжении его жизни 90. Живописец, график, художник по металлу, основоположник эстонского авангардизма Юри Аррак начинал свою трудовую деятельность, как ни странно, таксистом. А потом был наконец и Эстонский художественный институт. Для творчества Аррака характерно обращение к теме религиозной философии.

С художником беседует Елена Хусаинова.