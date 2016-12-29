Отец года 2016 и тренер мужской сборной Эстонии по баскетболу Тийт Сокк. “Завтра начинается сегодня” в 12:10.

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, чемпион СССР 1991 в составе таллинского “Калева”, заслуженный мастер спорта, а ныне – директор и тренер детско-юношеской баскетбольной школы в Таллинне Тийт Сокк стал гостем передачи.

В ноябре этого года Тийту Сокку был присвоен титул “Отец года”.

О том, можно ли сразу разглядеть в ребенке будущего чемпиона, и когда впервые появилась мысль открыть свою баскетбольную школу, Тийт Сокк рассказал ведущей Ольге Линник.