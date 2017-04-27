В очередном выпуске программы Этери Кекелидзе "Занавес!" директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс рассказывает о программе предстоящей "Биргитты" – традиционного фестиваля, который уже более 10 лет проходит в Пиритаском монастыре в августе, а режисеер Русского театра Артем Гареев – о спектакле "Бред вдвоем", премьера которого состоялась в марте, а также о ближайших планах.