О программе фестиваля Birgitta 2017 и беседа с выпускницей Вильяндиской академии культуры Дайаной Загорской. "Занавес!" в 16:05.

4 августа стартует музыкальный фестиваль Биргитта, посвященный в этом году Эри Класу. Директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс расскажет о программе фестиваля, также ведущая программы Этери Кекелидзе будет беседовать с выпускницей Вильяндиской академии культуры Дайаной Загорской, недавно вместе с четырьмя молодыми эстонскими актерами успешно сдавшей экзамены и поступившей в Российскую государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге на режиссерский курс Льва Эренбурга.