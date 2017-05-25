Занавес.

Занавес.

По традиции, сегодня у театрального критика и автора программы Этери Кекелидзе двое собеседников: театральный художник и сценограф Розита Рауд, которая рассказывает о своих новых работах в Кукольном театре ("Маленький принц") и Русском театре ("Бред вдвоем"), а так же режиссер и театральный педагог Пеэтер Раудсеп, который в новом сезоне займет пост руководителя Раквереского театра, а этот сезон завершил постановкой в Русском театре пьесы Вырыпаева "Валентинов день".