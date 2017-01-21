Владимир Игнатов о новых детских операх, хореографическом спектакле и сборнике стихов. Ирина Томингас о своих коллективах и новом спектакле по пьесе Урмаса Леннука. “Занавес” в 15:05.

Ведущая передачи Этери Кекелидзе беседует с пианистом и композитором, руководителем Русского филармонического общества Владимиром Игнатовым о его новых детских операх и хореографическом спектакле, а также о первом сборнике его стихов, недавно изданном в Санкт-Петербурге.

Второй гость программы – режиссер и руководитель Русской театральной школы и детского театра "Солярис" Ирина Томингас. Она рассказывает о своих коллективах и новом спектакле по пьесе Урмаса Леннука "Боб знает", премьера которого состоится на сцене таллинского театра "Театрум" 24 и 31 января 2017 года.