Занавес!
Андрей Кончаловский о театре, кино, опере, балете и о предметах весьма далеких от искусства. “Занавес!” в 15:05.
На этой неделе таллиннская публика увидела спектакль “Вишневый сад” московского театра Моссовета в постановке Андрея Кончаловского. Накануне таллиннской премьеры Этери Кекелидзе встретилась с известным режиссером, и в их беседе, начавшейся с темы чеховской драматургии, Андрей Кончаловский говорил не только о театре, кино, опере, балете, но также и о предметах весьма далеких от искусства.
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