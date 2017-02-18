На этой неделе таллиннская публика увидела спектакль “Вишневый сад” московского театра Моссовета в постановке Андрея Кончаловского. Накануне таллиннской премьеры Этери Кекелидзе встретилась с известным режиссером, и в их беседе, начавшейся с темы чеховской драматургии, Андрей Кончаловский говорил не только о театре, кино, опере, балете, но также и о предметах весьма далеких от искусства.