Занавес!
Гости передачи – художественный руководитель и главный режиссер театра фон Краля Пеэтер Ялакас и театральный критик Маргус Микомяги. "Занавес!" в 16:05.
В очередном выпуске программы Этери Кекелидзе участвуют художественный руководитель и главный режиссер театра фон Краля Пеэтер Ялакас, только что завершивший работу над спектаклем "Слова рождения" для фестиваля Нарген, а также театральный критик Маргус Микомяги, который недавно посетил несколько значительных российских театральных фестивалей.
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