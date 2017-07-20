В очередном выпуске программы Этери Кекелидзе участвуют художественный руководитель и главный режиссер театра фон Краля Пеэтер Ялакас, только что завершивший работу над спектаклем "Слова рождения" для фестиваля Нарген, а также театральный критик Маргус Микомяги, который недавно посетил несколько значительных российских театральных фестивалей.