Беседа с Филиппом Лосем – новым художественным руководителем Русского театра. Светлана Янчек о программе 13-го фестиваля "Золотая маска в Эстонии". "Занавес" в 16:05.

Ведущая передачи Этери Кекелидзе беседует с московским режиссером Филиппом Лосем, неделю назад занявшим пост художественного руководителя Русского театра, но уже долгие годы профессионально связанным с эстонским театром. Во второй части программы организатор театрального фестиваля "Золотая маска в Эстонии" Светлана Янчек познакомит с программой 13-го фестиваля, начинающегося 5 октября.