Занавес.

Первый гость программы Этери Кекелидзе Герт Раудсеп, актер театра NO99 и руководитель Эстонского союза актеров, отмечающего 100-й юбилей, рассказывает о выставке "Портрет", посвященной этой дате и экспонируемой в Музее театра и музыки. Другой гость программы - видный театральный деятель, организатор театральных фестивалей и руководитель Эстонского союза учереждений исполнительского искусства Прийт Рауд, знакомит с программой грандиозного театрального проекта, посвященного 100 ЭР, который стартует в августе 2017 года и завершится в июле 2018 года, а в подготовке его 12 спектаклей заняты более двух десятков эстонских театров, в том числе, и Русский театр.