Занавес.

В последнем летнем выпуске программы речь пойдет о первых театральных событиях осени. 4 сентября в Тарту стартует традиционный фестиваль эстонских театров Драма 2017, с программой которого нас познакомит театральный критик и глава театральной редакции газеты "Сирп" Тамбет Каугема. Другой гость программы - Прийт Рауд, художественный руководитель Канути Гильди Саал расскажет о необычном театральном проекте "Настольный Шекспир", который представит на следующей неделе в Таллинне труппа из Англии. Эстонские любители театра смогут в течение 6-ти дней увидеть все 36 пьес Шекспира в "вольном пересказе" британских актеров.