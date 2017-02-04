“Чайка” Чехова – в Индии. Премьерные показы спектакля "Другой" – в Таллинне. “Занавес!” в 15:05.

4 февраля в далекой Индии Мелиховский фестиваль представит "Чайку" Чехова в оформлении известного эстонского художника Владимира Аншона, а 5 и 6 февраля в Таллинне, на сцене Vaba Lava, пройдут премьерные показы танцевального спектакля "Другой" в постановке хореографов Рене Ныммика и Тийны Олеск.

Виновники этих культурных событий – в гостях у передачи Этери Кекелидзе.