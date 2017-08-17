Две премьеры в Русском театре. О спектаклях "Бред вдвоем" и "Джулия Фарнезе". "Занавес!" в 16:05.

Выпуск программы посвящен двум премьерам в Русском театре. О спектакле "Бред вдвоем", премьерой которого завершился предыдущий театральный сезон, ведущая программы Этери Кекелидзе будет говорить с исполнителем одной из двух главных ролей этого спектакля Ильёй Нартовым, а о первой премьере нового сезона – спектакле "Джулия Фарнезе" – с его постановщиком Игорем Лысовым.