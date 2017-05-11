По следам Международного театрального фестиваля русских театров "Встречи в России" "Занавес!" в 16:05.

Автор и ведущая передачи Этери Кекелидзе недавно побывала в Санкт-Петербурге на традиционном, уже 19-м по счету, Международном театральном фестивале русских театров "Встречи в России".

В сегодняшнем выпуске вы услышите интервью с руководителями русских театров из Дании, Израиля, Швеции, Финляндии, а также с организатором фестиваля Сергеем Шубом и театральным критиком Риммой Кречетовой.