Знаменитая эстонская певица и актриса Хельги Салло, отметивашая прошлой осенью юбилей, уже более полувека служит в театре Эстония, продолжает сниматься в телесериале "Ынне 13" и играть на драматической сцене. Хельги Салло – первая гостья нового выпуска "Занавеса". А во втором акте программы ее автор и ведущая Этери Кекелидзе будет беседовать с журналистом, театральным критиком, писателем и переводчиком Борисом Тухом, разумеется, о театре, о пьесах и их переводах, о литературе и поэзии... А поводом для встречи стал замечательный спектакль Русской театральной школы "Боб знает", поставленный недавно в Театруме режиссером Ириной Томингас по пьесе Урмаса Леннука, которую перевел на русский язык Борис Тух.