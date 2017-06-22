Занавес.

Первый гость программы Этери Кекелидзе - Хендрик Тоомпере-младший, известный эстонский актер и режиссер, чей спектакль был удостоен премии Эстонского театрального союза по итогам 2016 года. Во втором акте "Занавеса" речь пойдет о кураторской программе Vaba Lava сезона 2017-2018 годов, которую возглавят французские театральные деятели. С кураторами нас познакомит руководитель международных программ Vaba Lava Инга Коппель, а об одном из спектаклей, вошедших в программу следующего сезона, расскажет его постановщик, эстонский кинорежиссер Райнер Саарнет.