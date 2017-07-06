Занавес.

Откроется "Занавес" беседой автора и ведущей программы Этери Кекелидзе с художественным руководителем фестиваля "Дни оперы на Сааремаа", известным эстонским оперным режиссером Арне Микком, который расскажет о программе и гостях традиционного июльского фестиваля, а во второй части программы вы услышите репортаж с 13-го Международного театрального фестиваля им.Чехова, в том числе. интервью с режиссером Фёдором Малышевым и актрисой Полиной Агуреевой, а так же с эстонской постановщицей Ренате Кеэрд, представлявший свой спектакль на московском фестивале.