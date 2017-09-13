Забытые вкусы
Маленький Прованс у нас под боком. История заброшенного дома, ныне – кафе и магазина дизайнеров. Холодный суп и хлебный десерт. "Забытые вкусы" в 16:05.
В этом выпуске:
- Маленький Прованс у нас под боком. В небольшой деревне на юго-западе Латвии, недалеко от города Лиепая, из лаванды вручную изготавливают игрушки для детей.
- История одного заброшенного дома, ныне – модного кафе и магазина дизайнеров.
- Старинные рецепты холодного супа и хлебного десерта.
Ведущая – Кира Эвве.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!