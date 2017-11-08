Галерея народного творчества. Всё о национальном эстонском костюме и его изготовлении: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения. "Забытые вкусы" в 16:05.

По костюму можно было определить место рождения, социальный статус, семейное положение и даже возраст человека. Изготовление национальной одежды сейчас вновь набирает популярность, народные умельцы обучают молодых людей старинным техникам, а также рассказывают о расцветках, узорах и орнаментах.

А знаете ли вы, что одну из частей эстонского национального костюма мы носим до сих пор?

Ведущая – Кира Эвве.