Город Гробиня и лагерь викингов. Побываем на раскопках, поговорим об археологии и узнаем о викингах. "Забытые вкусы" в 16:05.

В этом выпуске мы отправимся в город Гробиня, который находится на западе Латвии. Там основался лагерь викингов, и произошло это неслучайно. Гробиня впервые упоминается в XIII веке как местонахождение орденского замка Зеебург. История этого поселения уходит корнями во времена викингов.

В наши дни на руинах замка проходят археологические раскопки, а совсем неподалеку находится так называемый лагерь викингов. В нем можно научиться стрелять из лука, освоить азы древней борьбы и прокатиться на лодке куршских викингов.

Ведущая – Кира Эвве.