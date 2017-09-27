История одной семьи. Переезд из столицы в глубинку, деревянные вешалки и реставрация дома 1926 года. "Забытые вкусы" в 16:05.

В этом выпуске: история одной семьи, которая решила резко поменять привычный уклад жизни и переехала из столицы в небольшой поселок Кяру в уезде Рапламаа. Дети мастерят деревянные вешалки, ходят в спортивные секции, родители в свободное от работы время реставрируют дом 1926. Почему и зачем им это нужно?

Ведущая – Кира Эвве.