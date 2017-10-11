Усадьба Атла входит в число старейших поместий Эстонии. Сейчас сюда приезжают за керамикой, на экскурсии и на курсы по лепке из глины. "Забытые вкусы" в 16:05.

Поместье Атла в волости Юуру несомненно выделяется среди восстановленных усадеб Эстонии. В мызный комплекс входят восемь зданий, большинство из них приведены в порядок. В здании бывшего гумна находится завод по производству керамики, а старый амбар переоборудован в учебный центр. На небольшом заводе выпускают разнообразные, расписанные вручную предметы.

Об истории этого места и о том, чем живет усадьба Атла сейчас – в передаче "Забытые вкусы". Ведущая – Кира Эвве.