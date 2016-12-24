Ят-Ха – народная музыка, горловое пение и рок-н-ролл. “Ят-Ха: этно-рок группа из Тувы” в 11:05.

Осенью в Таллинне побывала тувинская музыкальная группа и ее бессменный участник и лидер Альберт Кувезин. Их творчество можно назвать симбиозом народной музыки, различных направлений рок-музыки и горлового пения.

“Благодаря нашим экспериментам Тува вообще стала известной. Мы все-таки современные люди, и поэтому нам ближе рок-н-ролл, но корни – это, несомненно, традиционная музыка: горловое пение в сопровождении народных инструментов. Музыканты, играющие подобную музыку, – это всегда своеобразные мостики, благодаря которым осуществляется связь времен”, – говорит вокалист и гитарист Альберт.

Автор передачи – Ольга Шубин.