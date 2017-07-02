40 тысяч юных певцов и музыкантов: прямая трансляция праздничного шествия в 12:30. Традиционные эстонские песни и совершенно новые, созданные специально для XII Молодежного праздника: прямая трансляция концерта на Певческом поле в 15:05.

XII Молодежный праздник песни и танца, основанный 55 лет тому назад, почти на 100 лет моложе известного всему миру Эстонского Певческого праздника, но его значение для культуры нашей страны трудно переоценить.

В этом году Молодежный праздник проходит под девизом "Я остаюсь", смысл которого организаторы объясняют так: "Мы передаем от поколения к поколению наши главные ценности: эстонский язык и образ мысли, эстонские традиции и культуру. Наша цель все это сохранять и передавать молодому поколению".

На певческом празднике, трансляцию которого можно будет услышать на волнах Радио 4 с 15:05 до 16:00, юные певцы исполнят как традиционные эстонские песни, так и совершенно новые, созданные специально для XII Молодежного праздника. Также с 12:30 до 13:00 наши радиослушатели смогут окунуться в шумную и радостную атмосферу праздничного шествия, в котором примут участие около 40 тысяч юных певцов и музыкантов.

Ведущая трансляций Молодежного праздника – Ирина Свенссон, репортер – Дина Прусакова.