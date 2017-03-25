Время искусства. Н.Алексеев.

Время искусства. Н.Алексеев.

24 марта 2017 года в концертном зале Эстония под управлением дирижера С-Петербургской филармонии Николая Алексеева, который занимал пост главного дирижера ЭРСО с 2001 по 2010 год, наш оркестр и солист московского Большого театра бас Петр Мигунов исполнили Пролог к опере Мусоргского "Хованщина", а так же Три романса на стихи Пушкина и 13-ю симфонию Шостаковича. О программе этого концерта и об интересных проектах Санкт-Петербургской филармонии любители искусства узнают из интервью с маэстро Алексеевым.