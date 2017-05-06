Аге Юурикас о перспективе записи сольной пластинки, о музыке Рахманинова и об испанской музыке. "Время искусства" в 16:05.

Выпускница Таллиннской консерватории пианистка Аге Юурикас совершенствовала исполнительское мастерство в Хельсинки, Карлсруэ и в Москве, выступала с сольными концертами и в составе камерных ансамблей во многих европейских странах и США. Во второй части беседы с пианисткой речь пойдет о перспективе записи сольной пластинки, о музыке Рахманинова и об испанской музыке.