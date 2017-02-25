Элла Аграновская рассказывает о своей работе над документальными фильмами. "Время искусства" в 16:05.

Недавно в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового документального фильма эстонских журналистов Эллы Аграновской и Николая Шарубина, фильма, посвященного российскому историку и военному министру Дмитрию Милютину. Вскоре презентация пройдет и в Таллинне, также эстонская публика сможет увидеть документальный фильм "Эстонская миссия русской княгини" о дочери Милютина Елизавете Шаховской. О работе над этими документальными фильмами их автор Элла Аграновская рассказывает ведущей выпуска Этери Кекелидзе.