Аге Юурикас о роли русской музыки в ее жизни и творчестве. “Время искусства” в 16:05.

Эстонская пианистка Аге Юурикас, выпускница Таллиннской консерватории, совершенствовала исполнительское мастерство в Хельсинки, Карлсруэ и в Москве, выступала с сольными концертами и в составе камерных ансамблей во многих европейских странах и США.

В первой части беседы с пианисткой речь пойдет о роли русской музыки в ее жизни и творчестве.

Ведущая – Ирина Свенссон.