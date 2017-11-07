Ах, с кем поговорить? Обсуждение проблем с подругами и их советы. "Вместе и врозь" в 16:05.

Как разобраться женщине, когда ей достаточно просто посидеть с подружками и выговориться, а когда нужно обратиться к психологу? Есть ли толк от обсуждения проблем с опытными подругами и их советов? Стоит ли обращаться к подруге, если она профессиональный психолог?

Об этом в передаче "Вместе и врозь" в чисто женском кругу. Ведущая – Юлия Лукашенкина.