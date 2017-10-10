О пяти языках любви. Что это такое и насколько эти языки эффективны? "Вместе и врозь" в 16:05.

Порой кажется, что жизнь пары строится на сплошных недоразумениях, а общение мужчины и женщины напоминает диалог глухих. Почему двум любящим людям так сложно найти взаимопонимание? Неужели это из-за того, что мы разговариваем на разных языках любви с нашими близкими?

Поговорим о пяти языках любви. Что это такое и насколько эти языки эффективны?

Ведущие – Сергей Овченков и Юлия Лукашенкина.