Как быть, если она зарабатывает больше? А если он вообще не работает? "Вместе и врозь" – в 10:05.

Считается, что мужчина – это добытчик в семье. Что именно он должен приносить в пещеру убитого им мамонта. Так считается. Или считалось? Мы живем в 21 веке, где ценности и традиции зачастую уже отжили свое. Как быть, если она зарабатывает больше, чем он? Нормально ли это? И не ударяет ли это по мужскому самолюбию?

Ведущие Юлия Лукашенкина и Сергей Овченков. В гостях у передачи психолог Роман Тимофеев.