POSITIVUS 2017: об устройстве фестиваля и о том, какие концерты стоит посетить. "Вкус и цвет" в 18:05.

В середине июля в поселке Салацгрива (200 км от Таллинна) на латвийской земле пройдет 11-й по счету крупнейший в странах Балтии фестиваль Позитивус.

Я, Артур Цавкилов, ежегодно посещаю это мероприятие и попытаюсь помочь вам с выбором артиста – посоветую, чьи концерты стоит посетить. Вкратце познакомлю вас с устройством этого масштабного фестиваля.