Вкус и цвет
Небанальная музыка. Сочинительский гений и отсутствие страха перед экспериментами. “Вкус и цвет” в 17:05.
Этот выпуск будет составлен из тех песен, которые совсем недавно оказались на борту и уже приобрели ту привлекательность, которая свойственна всей свежей продукции на земле, включая музыкальную. Сочинительский гений и отсутствие страха перед экспериментами уже поставили этих людей в первый ряд современной небанальной музыки.
Автор передачи – Артур Цавкилов.
Список музыки
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