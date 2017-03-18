Вкус и цвет

Этот выпуск будет составлен из тех песен, которые совсем недавно оказались на борту и уже приобрели ту привлекательность, которая свойственна всей свежей продукции на земле, включая музыкальную. Сочинительский гений и отсутствие страха перед экспериментами уже поставили этих людей в первый ряд современной небанальной музыки.

Автор передачи – Артур Цавкилов.