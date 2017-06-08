Вкус и цвет

В четверг вы услышите музыку, созданную при непосредственном участии такого всеобъемлющего направления, как джаз. Без паники. Этот джаз будет легкий, понятный и построенный с любовью темнокожими парнями и девушками и не только из Южной или Северной Америки. А ближе к концу программы этот самый джаз разовьется в уже более молодую электронную область.

Автор передачи – Артур Цавкилов.