Вкус и цвет
Легкий и понятный джаз и основанная на нем электроника. "Вкус и цвет" в 18:05.
В четверг вы услышите музыку, созданную при непосредственном участии такого всеобъемлющего направления, как джаз. Без паники. Этот джаз будет легкий, понятный и построенный с любовью темнокожими парнями и девушками и не только из Южной или Северной Америки. А ближе к концу программы этот самый джаз разовьется в уже более молодую электронную область.
Автор передачи – Артур Цавкилов.
Список музыки
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