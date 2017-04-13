Анжей Захарищев фон Брауш: 5 любимых произведений в жанре "электроника" с комментариями. "Вкус и цвет" в 18:05.

Человек с отменным музыкальным вкусом и вавилонской эрудицией в области небанальной музыки 80-х и 90-х – Анжей Захарищев фон Брауш, лидер легендарной нью-вейв группы Оберманекен, эстет, денди и Византийский Астронавт – представит вам 5 любимых произведений в жанре "электроника". Комментарии Анжея к выбранным трекам – это отдельный жанр виртуозного верлибра.

P.S.

В финале программы состоится премьера кавера на хит Оберманекен рейв-виа "Новые Композиторы".

Ведущий – Артур Цавкилов.