logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
English
По-русски
Артур Цавкилов (13 октября 1973 – 18 августа 2017)

Памяти Артура Цавкилова

Cегодня 23.08.2017
Передача: Вкус и цвет

13 октября 1973 – 18 августа 2017

Не стало Артура Цавкилова, ведущего и автора программы «Вкус и цвет», человека, чей голос многие годы звучал в эстонском радиоэфире. Истинный меломан с безупречным вкусом, он всегда любил делиться – и не только с друзьями и знакомыми. Его первая радиопрограмма «Трансмиссия» выходила во второй половине 90-х на тогда ещё «Радио Таллинн», и уже в то время сформировался его фирменный стиль – чуть ироничный, но проникнутый неподдельным интересом комментарий к тщательно отобранным современным музыкальным шедеврам и перспективным музыкальным направлениям.

Качество – идеи, исполнения, звучания – было для него ключевым критерием. И своей уверенностью в значимости предлагаемого музыкального материала он заражал и тех, для кого такое звучание было тогда слишком «авангардно» и незнакомо. А как ждали его программы те, кого уже тогда по-настоящему интересовали трип-хоп, инди-рок и умная интеллигентная «электроника»!  Но времена поменялись. Настала другая эпоха, в которой нам теперь оказалось доступно просто море музыкальной информации. Всё теперь можно скачать и забыть. Как тут найти и не пропустить что-то действительно стоящее? Настоящим ориентиром в этом океане звуков и своего рода путеводной звездой стала программа Артура Цавкилова «Вкус и цвет», которая постоянно и бесперебойно не один год до самого последнего времени выходила на «Радио 4».

Спектр музыкальных направлений, которые были интересны Артуру и которые он предлагал своим слушателям, был очень широк. Но в то же время у программы был подчёркнутый авторский почерк, авторское звучание. И отличная энергетика. Каждое его приветствие, каждое прощание, многие реплики комментариев – настоящие радиожемчужины, полные интереса к предмету, юмора, лёгкости, искромётности.

Мы гордимся, что программы Артура выходили на нашей волне. К сожалению, мы вынуждены теперь говорить в прошедшем времени… Мы скорбим вместе с семьёй и друзьями Артура. Это невероятная потеря. Наш коллега ушёл в том возрасте, когда мастерство только нарастает и, казалось, так много интересного ещё впереди. Это трагично и больно.

Программы Артура останутся в нашем архиве. И если вам, нашим слушателям, будет не хватать его голоса, той улыбки, которая в нём звучала, той музыки, которую он ответственно и с любовью отбирал для всех нас, то радио – тот способ самовыражения и общения с аудиторией, которому он был верен почти всю свою жизнь – сохранило для вас это звучание.

«Вкус и цвет» по-прежнему будет объединять своим звучанием совершенно незнакомых между собой людей. И не только в Эстонии.


Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Другие материалы рубрики

Свежее