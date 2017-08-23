Памяти Артура Цавкилова

Артур Цавкилов (13 октября 1973 – 18 августа 2017)

Не стало Артура Цавкилова, ведущего и автора программы «Вкус и цвет», человека, чей голос многие годы звучал в эстонском радиоэфире. Истинный меломан с безупречным вкусом, он всегда любил делиться – и не только с друзьями и знакомыми. Его первая радиопрограмма «Трансмиссия» выходила во второй половине 90-х на тогда ещё «Радио Таллинн», и уже в то время сформировался его фирменный стиль – чуть ироничный, но проникнутый неподдельным интересом комментарий к тщательно отобранным современным музыкальным шедеврам и перспективным музыкальным направлениям.

Качество – идеи, исполнения, звучания – было для него ключевым критерием. И своей уверенностью в значимости предлагаемого музыкального материала он заражал и тех, для кого такое звучание было тогда слишком «авангардно» и незнакомо. А как ждали его программы те, кого уже тогда по-настоящему интересовали трип-хоп, инди-рок и умная интеллигентная «электроника»! Но времена поменялись. Настала другая эпоха, в которой нам теперь оказалось доступно просто море музыкальной информации. Всё теперь можно скачать и забыть. Как тут найти и не пропустить что-то действительно стоящее? Настоящим ориентиром в этом океане звуков и своего рода путеводной звездой стала программа Артура Цавкилова «Вкус и цвет», которая постоянно и бесперебойно не один год до самого последнего времени выходила на «Радио 4».

Спектр музыкальных направлений, которые были интересны Артуру и которые он предлагал своим слушателям, был очень широк. Но в то же время у программы был подчёркнутый авторский почерк, авторское звучание. И отличная энергетика. Каждое его приветствие, каждое прощание, многие реплики комментариев – настоящие радиожемчужины, полные интереса к предмету, юмора, лёгкости, искромётности.

Мы гордимся, что программы Артура выходили на нашей волне. К сожалению, мы вынуждены теперь говорить в прошедшем времени… Мы скорбим вместе с семьёй и друзьями Артура. Это невероятная потеря. Наш коллега ушёл в том возрасте, когда мастерство только нарастает и, казалось, так много интересного ещё впереди. Это трагично и больно.

Программы Артура останутся в нашем архиве. И если вам, нашим слушателям, будет не хватать его голоса, той улыбки, которая в нём звучала, той музыки, которую он ответственно и с любовью отбирал для всех нас, то радио – тот способ самовыражения и общения с аудиторией, которому он был верен почти всю свою жизнь – сохранило для вас это звучание.

«Вкус и цвет» по-прежнему будет объединять своим звучанием совершенно незнакомых между собой людей. И не только в Эстонии.