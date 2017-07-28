25-ый фестиваль фолк-музыки Viljandi Folk. Тема: "Новый старый фолк".

Интересные зарубежные исполнители, лучшие эстонские фолк-коллективы, "Зеленая сцена", ремесленный дворик и программа учебных мастерских на любой вкус – это только часть событий фестиваля.

В эфире:

28 июля

14:05 – 15:00

18:05 – 19:00

19:30 – 21:00

29 июля

15:05 – 18:00

Ведут прямую трансляцию с фестиваля Кира Эвве, Елизавета Тустановская, Сергей Овченков и Андриан Череменин. За пультом звукорежиссера – Дмитрий Микрюков.