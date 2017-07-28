Новый старый фолк
Прямая трансляция с XXV фестиваля Viljandi Folk. Ведущие – Кира Эвве, Елизавета Тустановская, Сергей Овченков, Андриан Череменин.
25-ый фестиваль фолк-музыки Viljandi Folk. Тема: "Новый старый фолк".
Интересные зарубежные исполнители, лучшие эстонские фолк-коллективы, "Зеленая сцена", ремесленный дворик и программа учебных мастерских на любой вкус – это только часть событий фестиваля.
В эфире:
28 июля
14:05 – 15:00
18:05 – 19:00
19:30 – 21:00
29 июля
15:05 – 18:00
Ведут прямую трансляцию с фестиваля Кира Эвве, Елизавета Тустановская, Сергей Овченков и Андриан Череменин. За пультом звукорежиссера – Дмитрий Микрюков.
Список музыки
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